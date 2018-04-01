محمد سعد يعود للكوميديا بعد «الكنز»

يجرى الفنان محمد سعد جلسات عمل مكثفة مع المنتج أحمد السبكى، من أجل الوقوف على التفاصيل النهائية لفيلمه السينمائى الجديد، والمقرر أن يشارك به فى موسم عيد الأضحى المقبل.



ويعكف «سعد» على الاختيار بين أكثر من نص سينمائى فى تلك الفترة، خاصة أنه يتمنى العودة بفيلم كوميدى، بعيدًا عن الكاركترات التى سبق وأن قدمها فى معظم أعماله السينمائية، كما يجرى الآن ترشيح الأبطال والمخرج، حيث من المقرر أن يبدأ محمد سعد التصوير عقب إجازة عيد الفطر، ليكون العمل جاهزًا للعرض فى موسم عيد الأضحى.



يذكر أن «سعد» انتهى مؤخرًا من تصوير الجزء الثانى من فيلم الكنز، وينتظر تحديد الشركة المنتجة لموعد عرضه بدور العرض السينمائى.



