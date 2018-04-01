يذبح شقيقه بسبب «توك توك» فى القليوبية

أقدم سائق «توك توك» على ذبح شقيقه بواسطة «كاتر» فى مشاجرة حادة بينهما، بسبب رفض المتهم تنظيف «التوك توك» الذى يعملان عليه، بعد انتهاء ورديته بشبرا الخيمة، وجرى نقل المجنى إلى مستشفى ناصر العام، لاتخاذ اللازم.



تلقى اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم أحمد عصر، رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغ بوقوع مشاجرة بين شقيقين فى الشارع، وطعن أحدهما الآخر بسلاح أبيض فى رقبته وفر هاربًا.



انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتبين أن مشاجرة نشبت بين شقيقين فى الشارع أمام والدتهما، خلال قيام المتهم ويدعى «جابر.ع»، 18 عامًا باستيقاف «التوك توك» الذى يعمل عليه مع شقيقه، فطلب منه الأخير تنظيف التوك بعد انتهاء ورديته فرفض لوجود خلافات بينهما حول إيراد التوك توك وصيانته، فنشبت بينهما مشاجرة قام على اثرها الأول بإخراج «كاتر» من ملابسه وطعن الثانى فى رقبته وفر هاربًا.



ونقل الأهالى المصاب إلى مسشتفى ناصر العام ولقى مصرعه فور وصوله المستشفى وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة تولت النيابة العامة التحقيق.



