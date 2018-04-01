القاهرة : الأحد 01 أبريل 2018
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الأحد 01/أبريل/2018 - 12:16 م

صحيفة سعودية: مصر تقود جهودًا دبلوماسية ضخمة لاحتواء أزمة غزة

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
إسراء أحمد
dostor.org/2112865

تصاعدت الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية سريعًا بعد الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على المتظاهرين فى قطاع غزة، الجمعة الماضية في أحداث يوم الأرض.

وأكدت صحيفة "إيلاف" السعودية، أن مصر تجري اتصالات دولية واسعة للضغط على إسرائيل من أجل إيقاف التصعيد والعدوان ضد الشعب الفلسطيني على طول الحدود الشرقية بين قطاع غزة وإسرائيل، بعد استشهاد نحو 15 فلسطينيًا وإصابة الآلاف في مسيرة العودة الكبرى بالذكرى الـ42 ليوم الأرض.

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات المصرية تجري اتصالات دبلوماسية واسعة مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والسلطة الفلسطينية والفصائل المتعددة، من أجل احتواء الموقف وعدم التصعيد والحفاظ على دماء الشعب الفلسطيني.

وأوضحت أن، وزير الخارجية المصري، سامح شكري، التقى نظيره الأردني أيمن الصفدي في القاهرة، أمس السبت، لبحث القضية التي أثارت ضجة عالمية كبرى.

وتابعت الصحيفة أنه في ظل جهود مصر الدولية لاحتواء الأزمة، فإنها تحاول من الناحية الأخرى التواصل مع كافة الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها حركتا فتح وحماس من أجل توحيد الموقف الفلسطيني واستئناف عمليات المصالحة.

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