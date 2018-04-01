القاهرة : الأحد 01 أبريل 2018
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الأحد 01/أبريل/2018 - 12:15 م

انقطاع الكهرباء عن توشكى والعوينات لليوم الخامس على التوالى

صوره من الحدث
صوره من الحدث
الوداى الجديد ـ محمد احمد
dostor.org/2112864

شهدت منطقتا توشكي وشرق العوينات بالوادي الجديد، اليوم الأحد، لليوم الخامس على التوالي، استمرار انقطاع الكهرباء، بسبب سقوط خمسة أبراج للضغط العالي نتيجة العواصف الترابية التي ضربت البلاد الأسبوع الماضي.

وأكد عدد من العاملين بشركات الاستثمار الزراعي بمنطقة شرق العوينات، أن الرياح والعواصف الترابية التي ضربت المحافظة الأربعاء الماضي تسببت في سقط خمسة أبراج للضغط العالي تغذى منطقتي توشكى والعوينات.

وأشار العاملون إلى أن عددًا من الشركات توقفت عن العمل بسبب اعتمادها الكلى على التيار الكهربائي في تشغيل المعدات وآلات الري، فيما قام البعض الآخر بجلب مولدات كبيرة.

وعلى جانب آخر أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، استمرار رفع حالة الطوارئ لتلقى البلاغات حول الآثار الناجمة عن موجة الطقس السيئ التي ضربت المحافظة.

جدير بالذكر، أن محافظة الوادي الجديد تعرضت الأربعاء الماضي لموجة من العواصف الترابية ضربت القرى والمدن، وتسببت في اقتلاع أعمدة الإنارة وسقوط الأشجار وأبراج الضغط العالي.

انقطاع الكهرباء عن توشكى والعوينات لليوم الخامس على التوالى
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