أعلن اللواء علاء فهمي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، عن ارتفاع معدلات توريد المزارعين من القصب إلى ٦.٢ مليون طن، مشيرًا إلى مواصلة استلام المحصول حتى نهاية شهر مايو المقبل.



وأشار إلى تغيير القيادات التى تتقاعس عن أداء عملها والاستعانة بالعناصر من ذوى الخبرة لإحداث طفرة كبيرة فى التطوير، مضيفًا أن ما أثير حول الغلق الجزئي لشركات السكر غير صحيح تمامًا، وأن ما يحدث هو فقط أن بعض المصانع في مرحلة التطوير.



ولفت إلى أن الوزارة انتهت من إعداد استراتيجية التطوير وهي الآن تعرض على مجلس الوزراء وأنه من المقرر تغيير بعض قيادات مصانع السكر قريبًا مثلما حدث في الأيام الماضية، وضخ دماء جديدة إضافة إلى تطوير المنافذ والعمل على زيادة معدلات الإنتاج.