تنفيذ مشروع لحماية وادى قويح من أخطار النوات البحرية

واصلت الإدارة المركزية للتنفيذ والصيانة بالبحر الأحمر، أعمال حماية المنطقة الحرجة بوادي قويح من أخطار النوات البحرية والأمطار، حتى لا تتعرض المنطقة للتآكل الشديد نتيجة للعوامل الطبيعية الحرجة التي تتعرض لها من هجمات البحر أثناء مواسم النوات وزيادة معدلات النحر بصورة كبيرة صارت تهدد الاستثمارات والمشروعات.



وتفقد المهندس عنتر موافي، رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ والصيانة بالبحر الأحمر، اليوم، عملية حماية مناطق متفرقة بالبحر الأحمر شمال القصير وجنوب ميناء الحمراوين، حفاظًا عليها من التغيرات المناخية وارتفاع منسوب المياه الأرضية، وفى إطار الخطة القومية لمواجهة السيول.