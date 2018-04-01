ثقافة القاهرة: المسرح الروماني يتسع لـ 5000 زائر

قال الشاعر سامي شاكر، مدير مديرية ثقافة القاهرة، إنه جاري الإنتهاء من أعمال ترميم المسرح الروماني بحي الأسمرات خلال الشهور القادمة، وذلك في إطار اهتمام محافظة القاهرة بالجانب التثقيفي والذي يرعاه المهندس عاطف عبدالحميد، تنفيذًا لخطة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتنمية الثقافية في المناطق المشيدة جديدًا وخصوصًا المناطق المستوعبة لساكني العشوائيات «الخطرة».



وأوضح شاكر في تصريح لـ «الدستور»، أن المسرح الروماني بدأت به بعض الفعاليات مثل «شكرا يامصر» وحملة «انزل وشارك» بالإضافة إلى الفعاليات اليومية مشيرًاإلى أن المسرح يتسع لـ 5000 زائر، وهو بالصرح الثقافي الضخم.



وأكد مدير مديرية ثقافة القاهرة، أنه من المنتظر تأسيس نادي تكنولوجي على أعلى وأحدث المستويات وقاعات لتعليم الفنون والرسم للكبار والصغار، بالإضافة لقاعات لتعليم المرأة النحت والخزف.



وأوضح «شاكر» أن ضمن خطة ثقافة القاهرة للمسرح الروماني ورش تعليم موسيقى من قبل مدربين أجانب، مؤكدًا على اهتمام المسرح الروماني بالطفل والمرأة في آن واحد.

