أقباط البحر الأحمر يحتفلون بـ«عيد السعف»

يحتفل المئات من الأقباط، التابعين للطائفة الكاثوليكية، اليوم الأحد، بمراسم «عيد الشعانين»، وبدأ الاحتفال بالتوجه إلى الكنائس للاحتفال والإقبال الكبير على شراء الخوص من الباعة الذين انتشروا حول كنيسة الدهار بمدينة الغردقة.



و«الشعانين» يعد عيدًا لكل المصريين، الذين يحرصون على شراء السعف، سواء كانوا مسيحيين أو مسلمين، حيث أن لذلك العيد خاصةً بهجة متمثلة في صنع العديد من الأشكال من السعف الأخضر.



وفى السياق ذاته، تشهد محافظة البحر الأحمر تشديدات أمنية مكثفة فى محيط الكنائس لتأمينها، تحسبًا لأى خروقات أمنية.