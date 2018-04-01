تنفيذ 11 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة بالجيزة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، عدة حملات أمنية استهدفت حملة عدة بؤر إجرامية، لضبط الخارجين عن القانون بأنحاء المحافظة.



أسفرت الحملة عن تنفيذ 11 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة ونهر النيل، بالإضافة إلى إزالة 235 حالة تعدى وإشغال طريق، وتحرير 73 قضية تموينية، ضبط بها كميات من اللحوم والدواجن منتهية الصلاحية، وزيوت سابق استخدامها بمصانع الشيبسى، بالإضافة على أطنان من الدقيق المدعم المعد للبيع بالسوق السوداء.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابات المختصة التحقيق.