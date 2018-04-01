جامعة بنى سويف تستقبل مدير «هيئة فولبرايت».. 10 أبريل

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس بنى سويف، اليوم الأحد، عن استقبال المدير التنفيذى لهيئة الفولبرايت الأمريكية ومدير برامج المنح بالهيئة، ومندوب من وزارة التعليم العالى، 10 أبريل الجاري.



وقال حسن إن الهيئة ستلتقى بباحثين الجامعة لتعريفهم ببرامجها، وكيفية التقدم للمنح فى التخصصات المختلفة، وحرص الجامعة لاستقبال الهيئة بشكل سنوى لفتح المجال البحثى والعلمى أمام الباحثين من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، وطلاب الدراسات العليا والبحوث، لرفع قدرات الباحثين ودمجهم بالجديد فى تخصصاتهم.

