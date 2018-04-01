القاهرة : الأحد 01 أبريل 2018
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الأحد 01/أبريل/2018 - 10:57 ص

دراسة يابانية: غرق ثلث مساحة طوكيو جراء إعصار قوي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2112718

أفادت دراسة جديدة أجرتها الحكومة اليابانية بأن حوالي ثلث مساحة وسط العاصمة طوكيو قد يغرق تماما بما يهدد حياة ما يقرب من 4 ملايين شخص إذا ما تعرضت العاصمة لإعصار قوي وعواصف شديدة.

وكشفت الدراسة - التي نقلتها صحيفة "جابان تايمز" اليابانية اليوم الأحد على موقعها الإلكتروني - لأول مرة احتمالات تعرض العاصمة اليابانية لدمار قوي حال تعرضها لموجات المد العاتية المرتبطة بالأعاصير، وذلك في الوقت الذي تزداد فيه مخاطر الدمار جراء الأعاصير على مستوى العالم بأسره.

ووفقا لهذه الدراسة، فإن 212 كيلو مترا مربعا، بما يعادل ثلث مساحة وسط مدينة طوكيو، قد يغمر بالمياه بارتفاع يصل إلى 10 أمتار إذا ما تسبب إعصار قوي في موجات مد عاتية في حي كوميدو بمنطقة كوتو وارد.

وقدرت الدراسة قوة الإعصار بذلك الذي ضرب اليابان عام 1934 وخلف أكثر من 3000 شخص ما بين قتيل ومفقود أو بإعصار آخر وصلت سرعة رياحه إلى 73 كمساعة، مما تسبب في عواصف شديدة وفيضان الأنهار جراء الأمطار الغزيرة.

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