بدء فعاليات ملتقى الأعمال المصرى الصيينى

بدأت فعاليات ملتقى الأعمال المصري الصيني، اليوم الأحد، بحضور وفد من الغرفة الصينية في مدينة هاينان برئاسة رئيس المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية بالمقاطعة، لبحث فرص الاستثمار والتعاون فى عدد من المجالات.



وقال المهندس أحمد منير عزالدين، رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين، أن الوفد يضم أكبر 10 شركات صينية تشمل مجالات الزراعية، والصناعات الغذائية، واللوجستيك، والاستيقاظ والتصدير وتكنولوجيا المعلومات.



وأضاف عزالدين، أنه سيتم توقيع بروتوكول تعاوني بين الغرفة الصيبنة وجمعية رجال الأعمال لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات والتنسيق لعمل زيارات عمل متبادلة، مشير إلى أن سيتم تبادل الفرص الاستثمارية والتجارية بين رجال الأعمال المصريين ومقاطعة هاينان.