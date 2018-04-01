«الإحصاء»: 0،74٪ إنخفاض فى إجمالى القطن الشعر

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع إجمالى الموجود الفعلى من القطن الشعر إلي 2،240 ألف قنطـار مترى فى 31 أغسطس 2017، مقابل 9،922 ألف قنطار فى 31 أغسطس 2016، بنسبة إنخفاض قدرها 0،74٪ بسبب قلة كمية الأقطان المحلوجة خلال الموسم المنتهى فى 3182017.



بلغت كمية الأقطان من الأصناف طويل وسط التيلة 7،201 ألف قنطـار مترى بنسبة قدرها 83.9 % ويعتبر صنف جيزة 86 أكثر الأصناف الموجودة حيث بلغت كميته 5،161 ألف قنطار مترى بنسبة قدرها 2،67 ٪ من إجمالى الموجود الفعلى من القطن الشعر فى 31 أغسطس 2017.



سجلت محافظة الغربية أعلى كمية من الموجود الفعلى من القطن الشعر حيث بلغت كمية الأقطان الموجودة بها 7،64 ألف قنطار مترى بنسبة قدرها 9،26٪ تليها محافظة الدقهلية 2،36 ألف قنطار مترى بنسبة قدرها 1،15٪ من إجمالى الموجود الفعلى من القطن الشعر فى 31 أغسطس 2017.



وسجلت الرتب العالية الجودة (جود) أعلى كمية من الموجود الفعلى من القطن الشعر حيث بلغت 2، 158 ألف قنطار مترى بنسبة قدرها 8،65٪ يليها الرتب العالية الجودة (جودفج) حيث بلغت 1،76 ألف قنطار مترى بنسبة قدرها 7،31٪ من إجمالى الموجود الفعلى من القطن الشعر فى 31 أغسطس 2017.



بلغ إجمالى الموجود الفعلى من القطن الشعر للأقطان المستوردة 9،68 ألف قنطار مترى فى 31 أغسطس 2017 مقابل 5،58 ألف قنطار مترى فى 31 أغسطس 2016 بنسبة زيادة قدرها 8،17٪.









