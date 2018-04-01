القاهرة : الأحد 01 أبريل 2018
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الأحد 01/أبريل/2018 - 10:50 ص

جامعة الدول العربية ترعى احتفالات يوم اليتيم 2018

السفير أحمد أبوالغيط
السفير أحمد أبوالغيط أمين عام جامعة الدول العربية
وائل القمحاوى
dostor.org/2112708

أعلنت اللجنة العليا ليوم اليتيم، أن السفير أحمد أبوالغيط أمين عام جامعة الدول العربية وافق على أن ترعى الجامعة احتفالات يوم اليتيم 2018 على أن تنطلق الاحتفالات فى الجمعة الأولى من أبريل وتستمر على مدار شهر أبريل بإشراف وزارة التضامن الاجتماعي وبمشاركة عدد كبير من الهيئات والجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة وبهدف إسعاد نصف مليون طفل يتيم في القاهرة والمحافظات وبحضور عدد من الوزراء والشخصيات العامة والمحافظين.

وقال المهندس حسام القباني رئيس اللجنة العليا المنظمة لاحتفالات يوم اليتيم، إن احتفالات عام 2018 سوف تنطلق من خلال تنظيم عدد كبير من الفعاليات في القاهرة والمحافظات وأن الاحتفال الرئيسى سوف يتم تنظيمه بمدينة دريم بارك الترفيهية إذ يتم الاحتفاء بقرابة 15 ألف طفل يتيم بمشاركة عدد كبير من الشخصيات العامة ونجوم المجتمع.

وأضاف القباني ان احتفالات هذا العام تستهدف أيضا إتمام زفاف أكثر من 4517 فتاة يتيمة بدعمهن ماليا لتجهيزهن، كما يتم تنظيم حفلات زفاف جماعى لهن فى القاهرة والمحافظات.

كما أشار اللواء ممدوح شعبان المنسق العام لاحتفالات يوم اليتيم إلى أن الاحتفالات بيوم اليتيم سوف تتم بالتعاون مع عدد كبير من الوزارات والهيئات منها وزارة الأوقاف التى تخصص خطبة الجمعة في الجمعة الأولى من أبريل للحديث عن فضل كفالة الأيتام في الشريعة وكذلك وزارة التربية والتعليم والكنيسة المصرية ووزارة التنمية المحلية والمحافظين وأن الحدائق العامة والمتنزهات في القاهرة والمحافظات سوف تفتح أبوابها بالمجان للأيتام في هذا اليوم وأن الاحتفالات سوف تتم بالتعاون مع أكثر من 8 آلاف جمعية أهلية صغيرة منتشرة فى أنحاء الجمهورية وبدعم الوزارات والهيئات المختلفة.

وأوضح شعبان أن احتفالات يوم اليتيم لهذا العام سوف تشمل بجانب فتح دور الملاهى والمتنزهات والحدائق العامة مجانا للأطفال الأيتام سوف تشمل تقديم الوجبات الجافة والسخنة وكذلك تنظيم عدد كبير من حفلات الزفاف الجماعى للفتيات اليتيمات المقبلات على الزواج وتقديم دعم مادى لكل فتاة يتم زفافها.

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