ضبط بلطجى بحوزته سلاح نارى ومخدرات فى الفيوم

نجح ضباط مباحث مركز شرطة الشواشنة بالفيوم في إلقاء القبض على بلطجي، بحوزته سلاح ناري، وكمية من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار.



كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم تلقى إخطارًا من اللواء حسام فوزي مدير المباحث، يفيد بتمكن قوة أمنية من وحدة مباحث مركز الشواشنة من ضبط «خالد. ع»، 33 سنة، سبق ضبطه واتهامه في قضيتي قتل وبحوزته سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش عيار 16 ملي وكمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت 100 جرام.



وأمام ضباط المباحث اعترف المتهم بحيازته المخدرات بقصد الاتجار، والسلاح الناري للدفاع عن تجارته المحرمة، فتحرر له المحضر رقم 647 لسنة 2018 وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.