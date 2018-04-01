مدير مستشفى شرم الدولي يوضح حقيقة ولادة إيطالية غير مكتملة

كشف الدكتورمحمد ضاحي، مدير مستشفى شرم الشيخ الدولي، الحقيقة كاملة لولادة أول طفلة إيطالية بمستشفى شرم الشيخ غير مكتملة النمو، وإشادة الصحة الإيطالية بمهارة الأطباء المصريين العاملين بشرم الشيخ.



قال «ضاحي» لـ «الدستور» إن والدة الطفلة دخلت مستشفى شرم الدولى يوم 6ديسمبر لشعورها بآلام الولادة وبالكشف عليها تبين أنه تعاني آلام الولادة، إلا أن مولودها لم يكن مكتملًا، وبلغت من العمر 31 أسبوعًا فقط، والرئة غير مكتملة، وتمت الولادة، فيما أطلقت الأم على مولودتها اسم«سيرينا»، وتم إدخال الطفلة للحضانة التي مكثت بها 20 يومًا.



وأوضح أن هذه الحالة ليست الأولى التى تقوم المستشفى بإجراءها بل هناك عشرات الحالات استقبلتهم المستشفى وتم عمل اللازم لهم.



وأشار «ضاحي» إلى أن المستشفى استقبل من قبل حالات مبتسرين لثلاث توائم كان وزن الأول 1200جرام والثانى 850جرام والثالث750جرام، وتم التعامل مع الحالات الثلاثة بنجاح.



وأكد «ضاحي» اننا لانتعامل مع اسماء أولياء أمور المرضى، ولكن هدفنا كان انقاذ الأم دون معرفة طبيعة عمل زوجها فهى جاءت الينا كمريضة وتم التعامل معها على الفور لانقاذ حياتها وحياة مولودها.



وكشف «ضاحي» أن الطبيبة التي أشرفت على ولادة الطفلة تدعى مى السيد امين وهى من أمهر أطباء القصر العيني واشرف على التعامل مع الطفلة بالحضانة والذين بذلا جهودا كبيرة طوال مدة إقامتها بالحضانة هما الدكتورة هبه بدير والدكتورة صافيناز عبدالعزيز.



وأضاف: «الحكومة الإيطالية قررت إرسال طائرة خاصة لنقل الأم وطفلتها إلى إيطاليا ولكن بعد إرسال التقارير الطبية والبيانات الخاصة لجهاز التنفس الصناعي بالحضانة قررو استكمال العلاج بمستشفى شرم الشيخ الدولي لأن العلاج يتم طبقًا للبروتوكلات الطبية العالمية.



وأوضح أن وزراة الصحة الإيطالية قدمت الشكر إلى جميع الأطباء بالمستشفى على جهودهم المبذولة في ولادة الطفلة سيرينا.



