الاتحاد الأوروبى يدعو إلى رفع الحصار عن قطاع غزة

دعت المفوضة العليا للشئون بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، إلى فتح تحقيق مستقل في استخدام الجيش الإسرائيلي السلاح ضد المتظاهرين الفلسطينيين في قطاع غزة يوم أمس الأول.



وقالت موجيريني في بيان اليوم، إن أحداث الجمعة الماضية تؤكد ضرورة التوصل إلى "حل سياسي لقطاع غزة وسرعة استئناف محادثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين".



وأضافت: "أن الاتحاد الأوروبي يدعو إلى تجنّب تفاقم العنف في منطقة الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة"، بعد سقوط قتلى بين المتظاهرين الفلسطينيين على يد الجنود الإسرائيليين.



كما جددت موجيريني دعوة الاتحاد الأوروبي إلى رفع الحصار عن قطاع غزة وإعادة فتح جميع المعابر الحدودية، ومعالجة المخاوف الأمنية لدى إسرائيل في الوقت ذاته.



كما حثت الجانب الفلسطيني على العمل لتمكين السلطة الفلسطينية من بسط كامل سيطرتها على قطاع غزة.



وكانت مواجهات عنيفة وقعت يوم الجمعة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والمتظاهرين الفلسطينيين عند الحدود بين قطاع غزة والأراضي الإسرائيلية بمناسبة "يوم الأرض"، وأسفرت المواجهات عن مقتل 17 فلسطينيًّا وإصابة نحو 1500 آخرين برصاص القناصة الإسرائيليين.