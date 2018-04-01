«أوقفوا القهر»: 30% من العنف الأسري لغياب الإجهاض الآمن

أعلنت حملة « أوقفوا القهر» المعنية بحق النساء في الإجهاض الآمن، أن 30% من العنف الأسري نتيجة غياب الحق في الإجهاض الآمن.



وقالت الحملة، في بيان صادر عنها اليوم، إن نتيجة الاستطلاع لعينة عشوائية شملت 150 سيدة من محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وكفر الشيخ، والفيوم أكدت أن 30% من العنف الأسري ضد المرأة بسبب الحمل غير المرغوب فيه.



وأشارت إلى أن الاستطلاع كشف عن تعرض 45% من نساء العينة لإيذاء بدني من الشريك للتخلص من الحمل، و37% أجبرن على الحمل من أجل استمرار العلاقة مع الشريك، و18% انتهت علاقتهن مع الشريك نتيجة أجبارهن على الحمل أو أجبارهن على الإجهاض.



وأكدت الحملة أن 98% من النساء اللاتى أجرين عمليات إجهاض بالفعل تعرضن لأشكال مختلفة من العنف الأسري.



وقالت لوله نصير، مديرة الحملة ورئيس مجلس إدارة البيت العربي للبحوث والدراسات، إن الاستطلاع كشف عن حرمان النساء من حقوقهن في التعامل مع أجسادهن كنتيجة مباشر لغياب شبه التام لأي معلومات صحيحة عن الحق في الصحة الجنسية والإنجابية.



ونوهت إلى أن 98% من النساء لم يتلقين إي معلومات عن حقوقهن في الصحة الجنسية والإنجابية قبل الدخول في علاقة مع الشريك، مشددة على أن الثقافة المجتمعية وغياب برامج التوعية بمفهوم الحق في الصحة الجنسية والإنجابية من قبل الدولة حرم النساء من حرية التصرف بأجسادهن ورسخ مفاهيم العنف.



وشددت على أن التجريم التشريعي لحق النساء في الإجهاض الآمن والثقافة المجتمعية المغلوطة تحُمل النساء نتائج حمل غير مرغوب فيه مما يجعلهن تحت وطأة ممارسة القهر والاستغلال والعنف من قبل القانون والمجتمع.



وطالبت «نصير» بضرورة إلغاء تجريم الإجهاض بقانون العقوبات والاعتراف بحق النساء في الإجهاض الآمن وتضمينه بمشروع قانون المسئولية الطبية المعروض حاليا على البرلمان.



