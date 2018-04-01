زراعة الوادي الجديد تتلقي طلبات حجز تقاوي محاصيل الصيف

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن بدء المديرية تلقي طلبات المزارعين لحجز تقاوي المحاصيل الصيفية.



أكد وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة الدكتور مجد المرسي، تلقي طلبات المزارعين علي مستوى الإدارات الزراعية الخمس، لحصر الاحتياجات من التقاوي للمحاصيل الصيفية لتوفيرها خلال الفترة القليلة المقبلة للبدء في زراعتها.



أضاف «المرسي»، أن المديرية ستوفر تقاوي محاصيل الذرة الرفيعة والشامية بشكل رئيسي، إضافة إلى تنفيذ طلبات المزارعين من المحاصيل الصيفية الأخرى مع توفير الأسمدة اللازمة وتوزيعها بنظام الكوبونات من واقع المساحات المنزرعة فعليًا لضمان وصول الدعم لمستحقيه وعدم تهريبها في السوق السوداء.