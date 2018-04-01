8 أبريل.. القاهرة تحتضن مؤتمر العمل العربى برعاية السيسى

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن القاهرة ستحتضن أعمال الدورة (45) لمؤتمر العمل العربي، خلال الفترة من 8 إلى 15 أبريل المقبل، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور ممثلي أطراف الإنتاج "حكومات وأصحاب أعمال وعمال" من جميع الدول العربية، ولفيف من الشخصيات العربية والعالمية الفاعلة في مجال التنمية الإقتصادية والإجتماعية.



وأكد سعفان، أن الوزارة ستقدم كل الدعم والمعاونة والتنسيق لإنجاح المؤتمر، وما يخدم منظمة العمل العربية وأطراف العمل الثلاثة.



وقال الوزير، إن الدورة الحالية ستبحث عددًا من الموضوعات المهمة يأتي على رأسها تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي فايز المطيري، وعنوانه "ديناميكية أسواق العمل العربية.. التحولات ومسارات التقدم"، فضلا عن بندين فنيين، الأول، المسئولية الاجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص، ويشمل البند الثاني الإنتاجية ودورها في تحسين التنافسية وزيادة النمو.



وفي السياق نفسه، أعلنت المنظمة أن المدير العام فايز المطيري، سيعقد مؤتمرا صحفيا صباح الخميس المقبل بمقر المنظمة العمل العربية، لتسليط الضوء على أهم البنود محور مناقشات هذه الدورة، إذ من المقرر أن تستعرض الدورة تقرير عن نشاطات وإنجازات المنظمة خلال عام 2017، وعدة تقارير بشأن نتائج أعمال الدورة (37) للجنة الحريات النقابية، والتقدم فى إنجاز العقد العربى للتشغيل، وحول شئون عمل المرأة العربية، فضلا عن مشروع خطة المنظمة "مكتب العمل العربي والمعاهد والمراكز التابعة له لعامي 2019 2020 "، والتقرير التحليلي للخطة، مشروع موازنة منظمة العمل العربية "مكتب العمل العربي والمعاهد والمراكز التابعة له لعامي 2019 – 2020".