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الأحد 01/أبريل/2018 - 09:31 ص

الصحف الإماراتية تستنكر استمرار القصف الحوثي للمدن السعودية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2112599

استنكرت الصحف الإماراتية، في افتتاحياتها الصادرة اليوم الأحد، الانتهاكات الإيرانية المتواصلة في المنطقة واستمرار دعمها لميليشيا الحوثي بالصواريخ الباليستية التي تطلقها على المدن السعودية.

فمن جانبها، قالت صحيفة (البيان)، في افتتاحيتها، تحت عنوان "صواريخ إيران تهديد للمنطقة" إن ميليشيا الحوثي تأتيها الصواريخ الباليستية الإيرانية بكثافة وباستمرار، حيث أطلقت حتى الآن أكثر من 300 صاروخ على المدن السعودية، ولا يمر أسبوع بدون قصف صاروخي من الحوثيين دون أي اهتمام لحرمة المناطق المقدسة، بل على العكس يوجهون الصواريخ عمدا تجاه هذه المناطق.

وأضافت أن استمرار القصف الصاروخي على المدن السعودية يهدد بإشعال المنطقة وتوسعة رقعة الحرب، وعلى ما يبدو أن هذا هدف إيران التي تمول ميليشيا الحوثي وتوجهها لتحقيق مصالحها وأهدافها في الهيمنة وفرض النفوذ في المنطقة، وهو ما حذر منه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي دعا المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغوط السياسية والاقتصادية على إيران لتفادي مواجهة عسكرية مباشرة بالمنطقة، مؤكدا أنه لولا التحالف العربي لانقسم اليمن بين ميليشيا الحوثي الإيرانية وتنظيم القاعدة الإرهابي.

واختتمت الصحيفة افتتاحيتها مؤكدة أن الإمارات التي تقف يدا واحدة مع المملكة لن تتراجع عن هدفها الذي شاركت من أجله في قوات التحالف العربي وهو تحرير اليمن الشقيق واستعادة الشرعية ودحر طموحات وأحلام إيران في المنطقة.

وبدورها، وتحت عنوان "مليشيات الحوثي أعداء الحياة"، قالت صحيفة (الوطن) "إن ميليشيا الحوثي الإيرانية تواصل بوحشية استهداف كل مكان يمكن أن تلحق الضرر به داخل وخارج اليمن، فخلال أيام حاولت استهداف المملكة بصواريخ باليستية إيرانية تم اعتراضها وتدميرها، كما تعمدت تدمير مركز للمساعدات الغذائية في محافظة الحديدة اليمنية".

وأضافت الصحيفة أنه بأفعال الميليشيا الوحشية بات أكثر من 22 مليون يمني محرومون من الحد الأدنى للغذاء، فضلا عن 4 ملايين طالب خسروا تعليمهم وأصبحوا مهددين، خاصة أن جيلا كاملا من أطفال اليمن أصبح عرضة للقتل والتجنيد القسري في صفوف الميليشيا ومحاولة سلخه عن مقومات الطفولة الواجبة؛ ما يؤكد مسؤولية المجتمع الدولي في القيام بواجباته تجاه الحوثيين عبر وضع حد لكل ما يقومون به وتسريع تحقيق أهداف الشعب اليمني ودعم شرعيته المعترف بها دوليا وذلك عبر دعم أسس الحل وفق المرجعيات الثلاثة المعتمدة.

واختتمت الصحيفة افتتاحيتها مؤكدة أن الانقلاب الحوثي سينتهي وسيتم تحرير جميع أراضي اليمن، لافتة إلى ما تحققه قوات الشرعية بدعم التحالف العربي من انتصارات والاقتراب من تحرير صعدة حيث معقل الحوثيين، بالإضافة إلى صنعاء التي سيكون تحريرها إيذانا باكتمال تطهير كامل اليمن من الميليشيا الحوثية.

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