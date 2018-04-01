الخارجية الروسية: دول غربية تهدف لعرقلة إقامة كأس العالم

قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، إن الهدف الرئيسي لبعض الدول الغربية هو عدم السماح بإقامة كأس العالم في روسيا.



ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن زاخاروفا قولها، ردا على سؤال عما إذا كانت روسيا ستواجه عزلة من قبل الدول الأوروبية فيما يتعلق ببطولة كأس العالم لكرة القدم، "إن هذا هو الهدف الرئيسي لهم، ولكنه حلم بعيد المنال".



وقالت زاخاروفا، خلال مقابلة تليفزيونية، "لدي انطباع بالفعل، بأن بعض الدول الأوروبية يحلمون بإبعاد تنظيم بطولة كأس العالم عن روسيا، بكل السبل، كل الاهتمام الآن منصب على هذه البطولة العالمية، والتي بالتأكيد في النهاية تمس مجال كرة القدم في روسيا".



وفي وقت سابق، أعلنت بعض الدول الغربية، بينها بريطانيا والولايات المتحدة، عن طرد عدد من الدبلوماسيين الروس من أراضيها، على خلفية تسمم العقيد السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية سيرجي سكريبال.