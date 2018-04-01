«الإعلام الفلسطينية»: إشادة نتنياهو بجنوده دعوة علنية للقتل بدم بارد

قالت وزارة الإعلام الفلسطينية "إن إشادة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بجنوده القتلة الذين نفذوا، أول أمس مجزرة بحق أبناء شعبنا، يعد دليلا دامغا علي أن الإرهاب الإسرائيلي يحظى برعاية رسمية".



وأضافت الوزارة - في بيان لها صباح اليوم الأحد - " إن تفوهات نتنياهو التي قال فيها، كل الاحترام لجنودنا الذين يحمون حدودنا، ويمكنوننا من الاحتفال بعيد الفصح بهدوء، هي دعوة علنية للقتل بدم بارد، ودليل على المضي في سياسة التطهير العرقي والتطرف".



ورأت الوزارة في تشجيع نتنياهو للجنود القتلة، ورفض وزير جيشه أفيجدور ليبرمان التحقيق الدولي في استهداف المشاركين في مسيرات العودة، إثباتا على حاجة الشعب الفلسطيني لتوفير الحماية الدولية من العدوان الإسرائيلي.



ودعت العالم الحر إلى عدم المرور على تفوهات نتنياهو، الذي يثبت مرة أخرى أنه المُحرض الأكبر على الإرهاب، والمدافع عن جنوده القتلة، في دولة تدعي أنها الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط.