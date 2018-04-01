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الأحد 01/أبريل/2018 - 09:28 ص

مقتل 10 وإصابة شخصين فى انهيار فندق بوسط الهند

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
dostor.org/2112596

لقي عشرة أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان آخران إثر انهيار فندق مؤلف من أربعة طوابق في منطقة مزدحمة بمدينة اندور الواقعة بوسط الهند.

وقال راميش كيراد مساعد نائب مفتش الشرطة، وفقا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية، اليوم الأحد، "إن عمليات الإنقاذ انتهت ومن غير المرجح وجود ضحايا آخرين"، وأضاف أن مبني الفندق قديم، غير أنه لم يُعرف سبب انهياره على الفور.

يشار إلى أن انهيار المباني أمر متكرر في الهند إذ كثيرا ما يتملص مقاولون ومسؤولون "معدومو الضمير" من القوانين أو يهملون في ضرورة تجديد المباني القديمة.

وفي أغسطس الماضي انهار مبنى عمره 117 عاما في المركز المالي بمومباي ما أدى إلى سقوط ما لا يقل عن 22 قتيلا.

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