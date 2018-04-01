سفير روسيا بأمريكا: أحداث بريطانيا الأخيرة استفزاز «مدبر» ضد موسكو

أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف أن الأحداث التي جرت في بريطانيا مؤخرا كانت ذريعة لاستفزاز "مدبر" ضد روسيا تم التخطيط له منذ أمد.



وقال أنطونوف - في تصريحات له اليوم الأحد، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "تابعنا بعناية كل الذين قصدوا السفارة الأمريكية في موسكو في الآونة الأخيرة، وبوسعنا التأكيد أنهم جميعا من سفارة بريطانيا في موسكو، ومن مركز الأزمات في وزارة الخارجية البريطانية، وقد تم تحضير كل هذه الاستفزازات طيلة أكثر من 3 أسابيع".



وكان مصدر في السفارة الروسية بواشنطن قد أعلن في وقت سابق أن الطائرة الثانية التي تقل الدبلوماسيين الروس الذين تم طردهم من الولايات المتحدة قد أقلعت من نيويورك في طريقها إلى روسيا.