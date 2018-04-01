«هيراشينكو»: ترحيل 13 دبلوماسيا أوكرانيا من روسيا «عمل شنيع»

انتقدت النائبة الأولى لرئيس البرلمان الأوكراني إيرينا هيراشينكو، قرار السلطات الروسية بترحيل 13 دبلوماسيا أوكرانيا من أراضيها.



وأوردت صحيفة يوكرين إين أربيك الأوكرانية عن هيراشينكو قولها "إن روسيا تتحرك بطريقة مؤلمة وشنيعة كما جرت العادة، كاشفة أن قرار الترحيل يشمل الدبلوماسيين الذين يعملون في العاصمة الروسية موسكو ومدينة روستوف".



وقالت النائبة الأوكرانية "إن غالبية محاكمات الأسرى الأوكرانيين تتم في هاتين المدينتين"، مشيرة إلى قلق أهاليهم من قدرة القنصلية الأوكرانية على الدفاع عنهم في أعقاب ترحيل الدبلوماسيين.



وكشفت هيراشينكو عن أنها تعتزم مخاطبة جميع سفارات دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع الكبرى جي7 في كييف، لمطالبة ممثليها لدى روسيا بحضور المحاكمات في موسكو وروستوف.