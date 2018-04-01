سول ترحب بقرار مجلس الأمن بفرض عقوبات جديدة على بيونج يانج

رحبت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، بإدراج مجلس الأمن الدولي 27 سفينة كورية شمالية جديدة ضمن قائمة العقوبات.



وأوردت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن مصدر بالوزارة قوله إن هذه الإجراءات تهدف إلى منع الأنشطة غير القانونية مثل عمليات النقل من سفينة إلى أخرى في البحر، ونقل المواد المحظورة.



وبشأن إدراج السفينة "كوتي" التي تم احتجازها في ميناء بيونغجتايك في كوريا الجنوبية ضمن قائمة العقوبات، أوضح المصدر أن الوزارة ستتخذ إجراءات.



وسبق أن أدرج مجلس الأمن الدولي 27 سفينة و21 شركة ورجل أعمال ضمن القائمة السوداء لمساعدتهم كوريا الشمالية التهرب من العقوبات المفروضة عليها.