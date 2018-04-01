أعداد كبيرة من المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم أكثر من 190 مستوطنا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى المبارك، وبحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلية.



وقال شهود عيان إن هذا الاقتحام يتزامن مع توافد الإسرائيليين المتوقع على حائط البراق بمناسبة عيد الفصح في ظل ترتيبات اتخذتها الشرطة الإسرائيلية التي ستغلق طريق باب الأسباط (أحد أبواب البلدة القديمة بالقدس المؤدي إلى المسجد الأقصى) أمام حركة السيارات وستمنع المواطنين من الوصول لوادي حلوة وباب المغاربة جنوب الأقصى.



ويتوقع أن يستمر الإغلاق الذي تقوم به الشرطة الإسرائيلية سنويا وتسمح فيه فقط للحافلات الإسرائيلية بالمرور طيلة ساعات النهار من اليوم الأحد حتى ظهر الخميس القادم عشية انتهاء عيد الفصح الإسرائيلي.