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الأحد 01/أبريل/2018 - 09:20 ص

اليوم.. لقاء مفتوح مع محمد سلماوى بمكتبة الإسكندرية

محمد سلماوى
محمد سلماوى
نضال ممدوح
dostor.org/2112582

يقام في تمام السابعة من مساء اليوم٬ لقاء وحوار مفتوح مع الكاتب محمد سلماوي٬عن مذكراته الصادرة في طبعتها الثانية عن دار الكرمة٬ بعنوان «يوما أو بعض يوم»، وذلك بحضور الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، في قاعة المحاضرات بمكتبة الإسكندرية.

يشار إلى أن سلماوي يعكف على كتابة الجزء الثاني من مذكراته التي تتناول فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، وفترة الثورة ودور «سلماوي» فيها، سواء في 25 يناير أو في 30 يونيو، سواء من خلال مواقفه الشخصية أو من خلال رئاسته اتحاد كتاب مصر.

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