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الأحد 01/أبريل/2018 - 09:17 ص

البابا تواضروس يتراس قداس «أحد الشعانين»

البابا تواضروس الثانى
البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية
مونيكا جرجس- جرجس صفوت- تريزة شنودة
dostor.org/2112581

ترأس البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس أحد الشعانين بكنيسة العذراء مريم بالساحل الشمالى.

دخل موكب قداسة البابا تواضروس إلى الكنيسة وسط الألحان الكنسية الخاصة بهذه المناسبة، إذ يحمل الشعب والشمامسة سعف النخيل والورود في ذكرى دخول السيد المسيح إلى أورشليم، وسط أجواء احتفالية وحضور كبير من شعب المنطقة.

ويقام في جميع الكنائس القبطية الأرثوذكسية في مصر وبلاد المهجر صلوات وقداسات احتفالا بـ"أحد الشعانين" وهو الأحد السابع من الصوم الكبير ويسمى الأسبوع الذي يبدأ به بأسبوع الآلام، وهو يسمي أيضا بأحد السعف أو الزيتونة لأن أهالي القدس استقبلته بالسعف والزيتون المزين وفارشا ثيابه وأغصان الأشجار والنخيل تحته، لذلك يعاد استخدام السعف والزينة في أغلب الكنائس للاحتفال بهذا اليوم، وترمز أغصان النخيل أو السعف إلى النصر.

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