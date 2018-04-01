القاهرة : الأحد 01 أبريل 2018
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الأحد 01/أبريل/2018 - 09:00 ص

السكة الحديد: خطة جديدة لزيادة معدل الأمان

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
علا غزال
dostor.org/2112579

قررت هيئه السكة الحديد ابتداء من اليوم الأحد، إجراء ترشيد مؤقت لعدد محدود من الرحلات بهدف تكثيف أعمال الصيانة للجرارات والعربات والسكك وتطوير المزلقانات بالإضافة إلى تحديث نظم الإشارات واستبدال النظام الحالي الكهروميكانيكي بنظام إلكتروني حديث ( EIS ) الذي يحقق أعلى معدلات الأمان والسلامة لمسير حركة مما يؤدي إلى زيادة عدد القطارات على الشبكة ومن خلال هذا النظام يتيح بيان للأعطال لحظة بلحظة ومتابعتها وبيان وقت وتاريخ الإصلاح بالإضافة إلى الاكتشاف الفوري لأي كسر في القضبان أواللحامات لمنع وقع حوادث.

وأوضحت الهيئة فى بيانها أن الأمر يستلزم معه تخفيض مؤقت لبعض الرحلات ذات الكثافات المحدودة على بعض الخطوط لتخفيف كثافة القطارات على شبكة السكة الحديد وزيادة زمن التقاطر بين القطارات لسلامة وأمان حركة مسير القطارات وإتاحة الوقت الكافي لسرعة الانتهاء من مشروعات التطوير الجاري تنفيذها على ان يتم إعادتها على مراحل بعد الانتهاء من الخطة العاجلة فى تطوير منظومة الإشارات والسكة والمزلقانات والعربات والجرارات، بالإضافة إلى فك وإعادة ارتباط المحطات بمشروعات تطوير نظم إشارات.

وأكدت الهيئة فى بيانها انه سيتم تعديل مواعيد بعض القطارات لتكون فى مواعيد قريبة من مواعيد القطارات التى سوف يتم استبعادها مؤقتا وان ذلك لن يؤثر على أوقات الذروة وسيتم بما لا يؤثر على مواعيد العمل والدراسة.

كما أكدت الهيئة أن الهدف من إيقاف بعض القطارات على بعض الخطوط تقليل المدة الزمنية للانتهاء من المشروعات التى تقوم بها الهيئة نتيجة تكثيف أعمال الصيانة وسيتم إعادة تشغيلها تباعا بعد الانتهاء من المشروعات وذلك لتوفير خدمة أمنه لجمهور.

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