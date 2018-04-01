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الأحد 01/أبريل/2018 - 08:34 ص

محافظ الإسكندرية يفتتح الجناح السعودى بمعرض الكتاب

الدكتور محمد سلطان
الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية
حسن كامل
dostor.org/2112568

افتتح الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، الدورة الرابعة عشر لمعرض مكتبة الإسكندرية العامة، أمس، كما افتتح جناح المملكة العربية السعودية، وكان في أول مستقبليه الملحق الثقافي بالإنابة وليد بن عبدالرحمن الزين، وبحضور القنصل العام بالإسكندرية يوسف القهرة وبمشاركة من الخطوط الجوية العربية السعودية إذ استمع إلى شرح لأبرز ما يتضمنه الجناح السعودي المشارك في المعرض من كتب وعناوين وإصدارات متعددة في مختلف المجالات الثقافية والعلمية والأدبية، والتاريخية، والدينية، والاجتماعية، التي تعكس مدى ما وصل إليه المنتج الثقافي والعلمي السعودي من تميز.

وتفقد المحافظ برفقة الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، الجناح السعودي، وأشادا بالتنظيم والتنسيق والديكورات والمحتوي الثقافي والحضاري الذي جسده الجناح عن المملكة العربية السعودية ممثلة بالملحقية الثقافية.

وأوضح المحافظ أن المملكة العربية السعودية تحرص كل عام على المشاركة في معرض مكتبة الإسكندرية العامة للكتاب لدورته الرابعة عشر، بشكل مختلف عن العام الذي سبقه ما يؤكد حرص المملكة على تقديم كل ما هو جديد ومعبر بصدق عن الثقافة والحضارة السعودية والتطور الكبير الذي صاحب المملكة في مختلف المجالات.

وفي ختام الجولة قدم مسئولو الملحقية شكرهما لمحافظ الإسكندرية وكذالك لمصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية على افتتاحه للجناح السعودي.

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