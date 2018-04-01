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الأحد 01/أبريل/2018 - 08:29 ص

ضبط مسجلين سرقا 26 ألف جنيه من شركة مقاولات بالغردقة

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
البحرالاحمر - علي عواد
dostor.org/2112567

تمكنت حملة أمنية في مديرية أمن البحر الأحمر بالتعاون مع ضباط قسم شرطة ثان الغردقة، من ضبط "م س ع ي"، 33 عاما، عاطل، والمطلوب على ذمة قضيتين سرقة، آخرهما القضية رقم 9890-2014 جنح ثان الغردقة "سرقة".

كما تم ضبط "ع ط ز م"، 25 عاما، مقيم حي الأمل بالغردقة، والسابق اتهامه في 4 قضايا "سرقة – وتعدي على موظف عام وإتلاف" آخرها القضية رقم1352 لسنة 2014 جنح ثان الغردقة "تعدي على موظف عام وإتلاف".

وتمكن النقيب محمد خضر، ضابط مباحث قسم ثان الغردقة من ضبطه المتهمين بحوزتهما مبلغ 26 ألف جنيه، وكاميرا ديجيتال ماركة كافون، وبسؤالهما عن مصدر المضبوطات التي وجدت بحوزتهما اعترفا بسرقتها من شركة مقاولات، بمنطقة الدهار بمدينة الغردقة.

وعقب تطوير البحث تبين أن"م.ع.ا.م."، محاسب بشركة، واكتشف السرقة عن طريق فسخ قفل باب الشركة، واعترفا المتهمان بارتكابهما الواقعة، وضبطت المسروقات بإرشادهما.

حُرر المحضر رقم 2349 جنح قسم ثان الغردقة لسنة 2018، وتم إخطار النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

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