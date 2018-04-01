صدور «ثالوث العرفان والمساواة» لـ على شريعتى

صدر مؤخرا عن دار الرافدين للنشر٬ كتاب «ثالوث العرفان والمساواة والحرية» للمفكر علي شريعتي.



والذي يقدم في مقاله العرفان بلغة ميسرة النواة الأولى لمشروع فكري كان يراد له الانتشار والتطور لو سمحت الأقدار، بالاطلاع على سائر نصوص شريعتي التي يكمل بعضها الآخر، نجده قد عد للإنسان بعدين متفاوتين:فثمة بعد إلهي وأخر يميل للرذيلة٬ حيث يقارن الشرق والغرب بمسألة العرفان



وأشار إلى أن الانتكاسة التي شعر بها دعاة الإشتراكية عقب خسران آمالهم أثرت في بعض الأفكار والأرواح الحرة وتبلورت في مدارس فكرية جديدة رفضت بحسب ادعاء أقطابها الدين الذي يجر الانسان إلى عبودية الله أو الآلهة٬ وكذلك رفضت الماركسية التي تجر الانسان إلى عبودية الدولة٬ لأن الثروة عندما تكون بين يدي الدولة وتتعين الدولة على وفق سلسلة مراتب وتتحول ذلك إلى عصابة دائمة التي ينتهي رأس هرمها بالزعيم.