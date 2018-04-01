19 أبريل.. رواية «سيدة الزمالك» فى مكتبة «الكتبجية» بالمعادى

يُنظم نادي كتاب رُكن اليَاسَمين بمكتبة الكتبجية في المعادي٬ لقاءً لمناقشة رواية "سيدة الزمالك" للكاتب أشرف العشماوي٬ والصادرة حديثًا عن الدار المصرية اللبنانية٬ وذلك في تمام السادسة والنصف من مساء الخميس٬ الموافق 19 أبريل الجاري.



يُذكر أن رواية «سيدة الزمالك»، تتناول رحلة صعود «عباس المحلاوي» من مجرد قوّاد وسارق، إلى واحد من أبرز الوجوه السياسية والاجتماعية فى مصر، خلال حقب تاريخية، بدأت من الملكية، مرورًا بالثورة، وصولًا إلى تبوئه منصبًا كبيرًا في مجلس الشعب، وعضوًا بأمانة «الحزب الوطني».



