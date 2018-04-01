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الأحد 01/أبريل/2018 - 07:35 ص

الجزائر تدين انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطينيين

أرشيفية
أرشيفية
نيفين أشرف
dostor.org/2112560

أدانت الجزائر المجزرة التى ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية نقلًا عن الخارجية الإدانة، بأشد العبارات للمجزرة التى ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلى فى حق المشاركين فى المسيرات السلمية التى نظمها الشعب الفلسطينى أمس السبت، بمناسبة إحياء الذكرى 42 لـ«يوم الأرض»؛ والتى راح ضحيتها 16 قتيلًا وأكثر من 1400 جريح.

ونددت الجزائر بقوة التصعيد الإسرائيلى الخطير وانتهاكه الصارخ للمواثيق والقوانين الدولية، داعية المجتمع الدولى للتعجيل بتوفير الحماية التامة للشعب الفلسطينى الأعزل.

وجددت تضامنها مع فلسطين شعبًا وحكومًة ومساندتها للشعب الفلسطينى فى نضاله المشروع من أجل استعادة أرضه المحتلة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

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