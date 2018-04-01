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الأحد 01/أبريل/2018 - 07:33 ص

اليمن تدعو إلى فتح تحقيق فى حادثة إحراق مخازن برنامج الغذاء ‏العالمى

أرشيفية
أرشيفية
نيفين أشرف
dostor.org/2112558

دعت الحكومة اليمنية إلى فتح تحقيق عاجل فى حادثة إحراق مخازن برنامج الغذاء العالمى ‏بمدينة الحديدة، الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثى الانقلابية.

وطالب وزير الإدارة المحلية فى الحكومة رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح - وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية، السبت - منسقة ‏الشؤون الإنسانية فى اليمن ليزا غراندى والممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمى والمدير ‏القطرى للبرنامج استفين اندرسون بإجراء تحقيق عادل ومحايد وعاجل وتحديد الجهات ‏المسؤولة عن الحريق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الجهات التى تثبت تورطها فيما ‏حدث.

وأشار إلى أن الحريق تسبب فى ‏أضرار كبيرة وإتلاف مواد إغاثية وإنسانية فى مخازن البرنامج فى المحافظة، مضيفًا أن ‏ذلك يؤثر على الحصص الغذائية لمحافظة الحديدة وعدد من المحافظات المجاورة ويمثل ‏خسارة لأموال المانحين والجهات الإغاثية العربية والدولية.

ودعا المسئول اليمنى منظمات الأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمى إلى إدانة هذه الأعمال ‏ووضع الرأى العام المحلى والدولى فى تفاصيل الحادثة بأسرع وقت.

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