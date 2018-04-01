مقتل 10 أشخاص فى انهيار فندق بوسط الهند

لقي 10 أشخاص مصرعهم، وأصيب اثنان آخران إثر انهيار فندق مؤلف من 4 طوابق فى منطقة مزدحمة بمدينة أندور الواقعة بوسط الهند، فى ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، وذلك حسبما قال مسؤول بالشرطة المحلية.



وقال راميش كيراد مساعد نائب مفتش الشرطة لرويترز بالتليفون، إن عمليات الإنقاذ انتهت ومن غير المرجح وجود ضحايا آخرين.



وأضاف أنه على الرغم من أن المبنى قديم لم يُعرف سبب انهياره على الفور، وقالت تقارير إخبارية محلية إن المبنى انهار بعد اصطدام مركبة ثقيلة به.



ويشار إلى أن انهيار المبانى أمر متكرر فى الهند حيث كثيرا ما يتملص مقاولون ومسؤولون معدومو الضمير من القوانين أو يهملون فى ضرورة تجديد المبانى القديمة، وفى أغسطس انهار مبنى عمره 117 عاما فى المركز المالى مومباى، ما أدى إلى سقوط ما لا يقل عن 22 قتيلا.