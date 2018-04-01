4 مايو.. حفل «مريم صالح» بحديقة الأزهر

ضمن فعاليات الموسم الصيفي الرابع عشر للموسيقي٬ والمقرر افتتاحه في 19 إبريل 2018٬ يقام في تمام الثامنة من مساء الجمعة 4 مايو٬ حفل الفنانة مريم صالح٬ بمسرح الجنينة في حديقة الأزهر.



وتقدم "صالح" مجموعة من أغنياتها من مشروعي "مش بغني" و"حلاويلا"، حيث شاركت "مريم" في العديد من المشروعات الفنية، منها، "فرقة الطمي المسرحية" و"فرقة بركة"، وهي أحدث انتاجاتها الفنية وهي الإخفاء الذي تتعاون فيه مع الملحن والمغني الفلسطيني تامر أبوغزالة والموسيقي المصري موريس لوقا، حيث قدم مشروع الإخفاء لأول مرة عالميًا في حفل من إنتاج الجنينة في سبتمبر 2017.

