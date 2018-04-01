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الأحد 01/أبريل/2018 - 07:21 ص

نص البيان السابع عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)

العقيد تامر الرفاعي
العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري للقوات المسلحة
محمود جروين
dostor.org/2112554

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، البيان السابع عشر، الخاص بالعملية العسكرية الشاملة «سيناء 2018»، لمكافحة الإرهاب، والتي تنفذها القوات المسلحة والشرطة، على مختلف الاتجاهات الإستراتيجية.


وجاء نص البيان كالتالي:
يواصل أبطال القوات المسلحة والشرطة تقديم ملاحم البطولة والتضحية لاستكمال المهام المخططة بكل عزيمة وإصرار خلال مراحل عملية المجابهة الشاملة «سيناء 2018» على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، للقضاء علي العناصر الارهابية بشمال ووسط سيناء، وقد أسفرت العمليات خلال الأسبوع الماضى عن تحقيق النجاحات الآتية:

- قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير عدد من الأهداف والتجمعات للعناصر التكفيرية، تم رصدها بواسطة معلومات استخباراتية مؤكدة.

- رصد واستهداف بؤره إرهابية شديدة الخطورة بشمال سيناء، أسفرت عن القضاء على أحد العناصر التكفيرية المسلحة
خلال تبادل لإطلاق النيران مع قوات المداهمة، عثر بحوزته على كميات من الأسلحة والذخائر.

- تنفيذ عملية نوعية بنطاق الجيش الثالث الميدانى، أسفرت عن القضاء على 5 تكفيريين بحوزتهم عدد من البنادق الآلية.

- قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير عدد 163 عبوة ناسفة، تم زراعتها لاستهداف قوات المداهمات بمناطق العمليات.

- تم ضبط عدد 19 قطعة سلاح أنواع (RBG وبندقية قناصة ورشاش برتة وبنادق آلية ومسدس 9 مم وقنبلة F1 وأنواع مختلفة من الذخائر).

- تدمير عدد (993) ملجأ ووكر ومخزن، عثر بداخلهم على عدد من دوائر النسف والتدمير، وأحزمة ناسفة وعدد 8 أجهزة لاسلكية، وكميات من المواد الكيميائية التى تدخل فى صناعة العبوات الناسفة.

- تدمير والتحفظ على عدد 19 عربة أنواع تستخدمها العناصر الإرهابية.

- ضبط وتدمير عدد( 64) دراجة نارية بدون لوحات معدنية خلال أعمال التمشيط والمداهمة.

- القبض على 513 فردًا من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيا والمشتبه بهم، وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم وتسليمهم الى جهات الاختصاص.

كما استمرت القوات البحرية فى تنفيذ مهامها المخططه فى تأمين المسرح البحرى من رفح وحتى العريش لمنع تسرب العناصر الإرهابية عن طريق البحر، فيما واصلت التشكيلات التعبوية وقوات حرس الحدود تنظيم الدوريات المشتركة مع عناصر الشرطة، حيث تم تنظيم أكثر من 600 كميناً ودورية أمنية غير مدبرة علي الطرق الرئيسية ومناطق الظهير الصحراوي، وفرض السيطرة الكاملة علي المناطق الحدودية في الاتجاهين الغربي والجنوبي.

وفى إطار الجهود المكثفة لقوات حرس الحدود تم اكتشاف وتدمير فتحة نفق بمدينة رفح بشمال سيناء.

ضبط سياره بداخلها 38 لفافة لنبات البانجو المخدر، وأخرى بداخلها 166 قطعة لجوهر الحشيش المخدر، وتدمير عدد (84) مزرعة لنبات البانجو والخشخاش المخدر بوسط سيناء.

كما تم إحباط محاولة تهريب عبر الحدود الغربية، حيث تمكنت القوات من ضبط عربة نقل محمل عليها 3.650.000 قرص مخدر أنواع و37 كجم لنبات البانجو، وإحباط محاولة تسلل 169 فردا من جنسيات مختلفة عبر الحدود.

وفي نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية، تم ضبط 6 سيارات بدون لوحات معدنية وعربة محمل عليها 1.330.000 قرص ترامدول مخدر وتليفون ثريا وضبط عربة محمل بها 10 جوال من الأحجار الصخرية التي يستخرج منها خام الذهب.

واستكمالا لتحقيق الأهداف المخططة للعملية، فقد انتشرت عدد من المجموعات القتالية من القوات المسلحة والشرطة في محيط بعض المناطق التي تم تمشيطها بقطاعات العمليات لإحكام السيطرة الأمنية الكاملة عليها، ونتيجة للأعمال القتالية تم استشهاد ضابط وجندى وإصابة ضابط صف وجندى.

وتواصل القوات المسلحة والشرطة جهودها للقضاء على البنية التحتية للعناصر الإرهابية متمسكين بعقيدتهم الراسخة إما النصر أو الشهادة فى سبيل تحقيق أمن الوطن وسلامة شعبه العظيم.

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