«لندن» تكشف اسم الجندى البريطانى المقتول فى سوريا

أعلنت لندن، أمس السبت، أن العسكري البريطاني الذي قتل في سوريا في إطار مكافحة تنظيم "داعش"، هو السرجنت مات تونرو، مشيدة "بشجاعة" هذا الجندي.



وقالت وزارة الدفاع البريطانية، إن الجندي مات تونرو، 33 سنة، كان ينتمي إلى الوحدة الخاصة للخدمة الجوية، وهو أول جندي بريطاني يقتل في المعارك ضد تنظيم "داعش".



وأوضحت الوزارة أن الجندي كان يعمل في إطار القوات الأميركية عندما قتل في انفجار عبوة ناسفة الخميس الماضي، لافتة إلى أن "تونرو"، هو من مانشستر بشمال غرب أنجلترا، خدم بالماضي في أفغانستان والشرق الأوسط.



وكان مسؤولون أميركيون وبريطانيون ذكروا، أن الانفجار وقع في مدينة مبنج بشمال سوريا.



وقتل جندي أميركي أيضًا وجرح خمسة من عسكري قوات التحالف فيه.