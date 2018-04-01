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الأحد 01/أبريل/2018 - 07:13 ص

«سيول» تُرسل سفينة حربية لمكافحة القرصنة قبالة غانا بعد خطف 3 بحارة

تعبيرية
تعبيرية
نيفين أشرف
dostor.org/2112552

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، أمس السبت، عن أن "سيول" أرسلت سفينة حربية لمكافحة القرصنة قبالة سواحل غانا، بعد تعرض ثلاثة بحارة كوريين جنوبيين للخطف على أيدي القراصنة.

وكانت سفينة الشحن "مارين 711" البالغة وزنها 500 طن والمسجلة في غانا والمؤلف طاقمها من 40 بحارًا غانيًا وثلاثة بحارة كوريين جنوبيين تعرضت لهجوم شنه قراصنة مجهولون وخطفوا خلاله البحارة الكوريين الجنوبين واقتادوهم على متن زورق سريع إلى مكان مجهول.

أما السفينة وبحارتها الغانيون فوصلوا لاحقًا إلى ميناء في غانا، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب.

ونقلت "يونهاب" عن الجيش الكوري الجنوبي، أن الخاطفين هم قراصنة من نيجيريا، مشيرة إلى أن السفينة الحربية "مونمو ذي جريت" التي كانت تشارك في دوريات لمكافحة القرصنة في خليج عدن أرسلت إلى المياه المقابلة لسواحل غانا.

وقالت الخارجية الكورية الجنوبية: «نحن على تنسيق وثيق مع دول المنطقة بما فيها غانا ونيجيريا وتوجو وبنين، بالإضافة إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من أجل تحديد مكان مواطنينا وتأمين إطلاق سراحهم».

ولم يطلب الخاطفون حتى الساعة أي فدية لإطلاق سراح الرهائن الثلاثة.

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