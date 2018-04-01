الليلة.. افتتاح معرض «جمهور الست» فى جاليرى بيكاسو

يشهد جاليري بيكاسو بالزمالك٬ افتتاح معرض «جمهور الست»٬ للفنان مصطفي رحمة٬ وذلك في تمام السابعة من مساء، اليوم الأحد٬ ويستمر حتي 16 أبريل الجاري.



وعن المعرض يقول رحمة: «كان للست النصيب الأوفر ليصنع لها أغلب فناني مصر أعمال خالدة، تمثلت بداية بتماثيل مختار الرائعة، كذلك التشكيل الذي تجاوز المئات لفنانين كبار، قليل هُم من تناولوا جمهورها بأعمال فنية، فقد كان لنساء يشبهن جمهور أم كلثوم الأثر الكبير لتوجهي الفني، بل قل الهوانم منهن ممن يقتفين أثرها بكل حفلة، السميعة جدًا، يتمايلن مع آهاتها وتعدد المقامات اللحنية واختلافها، يتمايلن بغنج مع تفريداتها وارتجالاتها من نفس مقام اللحن».



وتابع: «هن صاحبات مزاج رائق يهفون ويتوددن إلى الدنيا، يعشقنها يحبنها وتحبهم، يتبرجن طول الوقت، يستقبلن أيامهن بفرح وحبور، الشاي له طقوس يشربونه ساعة العصاري مع قطعة جاتوه طازجة من جروبي، أو فنجان قهوة، ببن مطحون بمطحنة منزلية صغيرة أُعدت للغرض نفسه، لتكون القهوة طازجة ولا مانع من سيجارة ذات مبسم ذهبي لتعدل بها مزاجها الرائق سلفا، فعندما لاحت لها شُهرة لم تكتفي بأن جعلت من صوتها وحدة سبيل لتحقيق ما حلمت به بمجتمع يتصف بطبيعة مركّبة، بحسبها ظاهرة ثقافية بالمعنى الشامل للكلمة، حتى أصبحت صوت مصر».