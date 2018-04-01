كتاب «البرازيل بعيون اللبنانيين».. جديد دار «الفارابى»

صدر مؤخرا عن دار الفارابي للنشر والتوزيع٬ كتاب "البرازيل بعيون اللبنانيين والمتحدرين.. خمس عشرة شهادة"، إعداد رولا فارس ضيا.



وقالت المؤلفة في مقدمة الكتاب: «لطالما شعرت أن تلك الأجنحة التي حملت حلمها وهاجرت إلى٬ القارة اللاتينية وبالتحديد البرازيل، أتقنت فن إعادة صوغ الحياة وكبرت بحجم السماء، ولأن البرازيل هي ابنة الحياة المرحة، تصنع الجمال وتبدعه٬ من الطبيعة إلى الإنسان فالفكر والأدب والشعر والفن. ولأنها حولت أشتات العروق والثقافات إلى أمة واحدة في روحها تقاليد الهندي والزنجي والفلاح٬ والأوروبي والياباني والعربي؛ لذلك كانت الفكرة تتمحور حول كتابة نصوص لمثقفين عرب عاشوا أو يعيشون في البرازيل ولديهم تجارب تعكس٬ صورة البرازيل في عيونهم، وتدس قمح الحياة في مسيرة وتجربة جديرة بالنشر».