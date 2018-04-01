ولى العهد السعودى يلتقى صناع الفضاء والسينما بالولايات المتحدة

توجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى مدينة لوس أنجلوس، حيث يواصل زيارته للولايات المتحدة.



ووصل ولي العهد إلى لوس أنجلوس قادما من سياتل، وسيلتقي عددا كبيرا من منتجي صناعة السينما في هوليوود.



ومن المقرر أن يلتقي بن سلمان شخصيات عربية وأمريكية في مجال الفضاء وفي وكالة «ناسا»، إلى جانب لقاء مع عمدة مدينة لوس أنجلوس.



وبحسب موقع «العربية.نت»، ستشهد مدينة لوس أنجلوس فعاليات ثقافية من مؤسسة مسك وإرث لعرض التراث والفن السعودي طوال الزيارة.



وكان ولي العهد السعودي التقى، أمس السبت، بالرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ساتيا ناديلا.



وشهد اللقاء تبادل الحديث حول التعاون وتأهيل الكفاءات الوطنية السعودية، حسب وكالة الأنباء السعودية.



والتقى أيضا محمد بن سلمان ببيل جيتس، الرئيس المشارك لمؤسسة بيل وميلندا جيتس الخيرية.



كما التقى بالرئيس والمؤسس التنفيذ لشركة أمازون جيف بيزوس، والذى ناقش معه الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة وفق رؤية 2030.



يشار إلى أن غادر ولي العهد السعودي، المملكة يوم 19 مارس الماضى فى زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتستمر 3 أسابيع، والتقى بالرئيس دونالد ترامب ومسؤولين أمريكيين آخرين.