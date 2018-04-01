القاهرة : الأحد 01 أبريل 2018
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الأحد 01/أبريل/2018 - 06:36 ص

غدًا.. افتتاح معرض «مرسال» للتصوير فى ساقية الصاوى

معرض «مرسال»
معرض «مرسال»
نضال ممدوح
dostor.org/2112544

تستضيف قاعة الكلمة بساقية الصاوي٬ معرض مؤسسة مرسال للتصوير بالتعاون مع نادي إنفوكس٬ وذلك في تمام السابعة من مساء، غد الإثنين.

ويتضمن المعرض عرضًا لأعمال وصور فنانين تبرعوا بأعمالهم الفنية لصالح المعرض، وستذهب كل أرباح المعرض لصالح الأنشطة الخيرية الخاصة بمؤسسة مرسال.

يشار إلي أن مؤسسة مرسال غير هادفة للربح تعمل في مجال الصحة، تسعى المؤسسة لتقديم جميع أنواع الرعاية الطبية لكل من يحتاجها بدون تفرقة، كما تسعى لنشر الثقافة والمعرفة الطبية في مصر والوطن العربي، كما تعمل على إنشاء نظام تأمين صحي يعمل بالتوازي مع النظام الحكومي القائم مع استغلال التبرعات بالشكل الأمثل.

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