18 أبريل.. حفل إطلاق رواية «وطن محمول» بمعهد جوته

يستضيف معهد جوته٬ في السابعة مساء يوم، الأربعاء، الموافق 18 أبريل٬ حفل إطلاق ومناقشة رواية «وطن محمول» للكاتبة الألمانية جيني إيربينيك، والتي ترجمها الدكتور صلاح هلال أستاذ آداب اللغة الألمانية والمترجم، ويناقش العمل الدكتورة هبة شريف٬ والكاتب عزت القمحاوي.



وصدرت الرواية بالألمانية تحت عنوان «Gehen، ging، gegangen»، ووصلت ترجمتها الإنجليزية للقائمة الطويلة لجائزة المان بوكر الدولية لعام 2018.



يشار إلي أن الرواية تمت ترجمتها بدعم من برنامج ليتركس Litrex الذي أطلقه معهد جوته قبل سنوات لدعم الترجمة من اللغة الألمانية بدعم من وزارة الخارجية الألمانية.