القاهرة : الأحد 01 أبريل 2018
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الثقافة
الأحد 01/أبريل/2018 - 06:01 ص

الليلة.. افتتاح معرض «برة الكادر» بجاليرى مصر

«برة الكادر»
«برة الكادر»
نضال ممدوح
dostor.org/2112538

يحتضن جاليري مصر٬ في تمام السابعة من مساء، اليوم الأحد٬ حفل افتتاح معرض «برة الكادر» للفنان محمد عبلة٬ ويستمر المعرض حتي 14 أبريل الجاري.

وعن المعرض يقول عبلة: «مرت سنوات منذ أن أنجزت تمثال (سيزيف) الذي يحتل مكانه الآن في ميدان (فالسروده) في شمال ألمانيا، توقفت عن النحت دون أسباب٬ ولكني أعود الآن لأبدأ رحلة لا أعرف مداها مع هذا العالم الرائع!».

وتابع: «وفي سنة ١٩٨٢ ذهبت إلى سويسرا لدراسة النحت في مدرسة زيورخ للفنون من النحات والشاعر بول جراس، عندما عرف أنى من مصر قال لي معقول أقدر أعلمك نحت؟ أنت من مصر اللي علّمت العالم، أنا ممكن أعلمك الصبر، هذا ما يجب أن تتعلمه لتكون نحاتا».

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