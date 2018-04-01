فى ثالث أيامه.. تعرّف على فعاليات معرض الإسكندرية للكتاب

ضمن فعاليات معرض الإسكندرية للكتاب٬ في ثالث أيامه، اليوم الأحد٬ تقدم عدة أنشطة٬ منها الورش الفنية من 12.00 – 4.00، وتتضمن: ورشة عمل مجسمات من الفوم٬ ورشة رسم وتلوين٬ ورشة كوريشه.



وورش الحكى والألعاب الشعبية من الساعة 1 – 2.00 وتتضمن: أشعار الطفل – جابر بسيونى٬ من 2.00 – 3.00 حكايات الأراجوز المشاكس- أميرة عبد التواب٬ 3.30 – 5 لعب عيال – أحمد مصطفى.



ومن الخامسة حتي السادسة والنصف مناقشة إصدارات النشر الإقليمى٬ منها: البوليفونية فى الكتابات السردية دراسات نقدية لــ إيمان الزيات٬ ديوان بروفة الموت لــ خالد البوهى٬ ديوان أحلام كارتون لــ تامر أنور، بالإضافة إلي مسرحية «مولوتوف»، تأليف وإخراج محمود فيشر٬ لفرقة فنون المسرحية.