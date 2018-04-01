الليلة.. حفل إطلاق «القاهرة وما فيها» ببيت السنارى

يشهد بيت السناري الأثري بالسيدة زينب٬ حفل إطلاق آخر كتابات المبدع الراحل٬ مكاوي سعيد «القاهرة وما فيها»، آخر أعماله التي لم يشهد ظهورها، وذلك في تمام السابعة من مساء اليوم٬ والصادر حديثا عن الدار المصرية اللبنانية.



هذا ويقوم بتقديم الكتاب والتعليق عليه الفنان التشكيلي عادل السيوي.



يشار إلى أن «القاهرة وما فيها»، يتضمن حكايات-أمكنة-أزمنة-تواريخ-تواثيق-طرائف فنية وسياسية ونوادر، قد لا يعرفها الكثيرون، وصورًا نادرة للتدليل على أهميتها وقيمتها، وإضاءة على موهوبين أثروا حياة القاهرة الفنية، ثم غابوا ونأى الزمن بهم فلم يذكرهم أحد.